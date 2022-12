L’ex parlamentare di, ha confermato, dopo averlo smentito, l’incontro tra il leader della, e l’ambasciatore russo in Italia,, pochi giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La notizia arriva poche ore dopo la conferma, da parte del(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) di voler procedere con un’indagine proprio su, che nel ruolo di avvocato ha fornito consulenze aper organizzare il viaggio a, poi mai realizzatosi, degli scorsi giorni. Per bocca del suo presidente,, ilha infatti fatto sapere di aver avviato «le usuali procedure informative previste», pur ribadendo che «come consuetudine non esprime mai valutazioni politiche sull’attività dei parlamentari». E così Salvini si trova stretto tra due fuochi: il primo, quello degli altri partiti, che se dal centrodestra prendono le distanze, dal centrosinistra attaccano frontalmente il numero uno del; il secondo, quello della stessa, dal cui interno si moltiplicano i malumori dopo le ultime uscite del. Per questo ieriè stato costretto, almeno con i suoi, a una sorta di contrattacco. «Laè una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo ha scritto in un messaggio inviato nelle chat interne del partito - per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile: in una grande squadra ci sono giocatori con caratteri diversi, ma gli obiettivi sono comuni e concreti». Per poi spiegare quali sono questi obiettivi. «I più immediati e urgenti fermare la guerra e le armi, superare l’indegna censura mediatica che nasconde i referendum sulla giustizia del, eleggere tanti nuovi sindaci oltre agli 800 già al lavoro, difendere lavoro, casa e risparmi degli italiani». Dal centrodestra in molti non nascondono l’imbarazzo per le mosse dell’alleato, anche se le prese di posizioni di ferma condanna sono poche. «L’opinione su quello che fava chiesta alla maggioranza di cui fa parte - ha detto la presidente di- Per me chiunque faccia delle cose che ritiene utili per trovare delle soluzioni, benvenuto: dopo di che credo che sia con il governo di cui fa parte che Salvini deve parlare». Sulla stessa lunghezza d’onda, coordinatore diche conè alzata in maggioranza, secondo il quale eventuali visite adevono essere concordate con l’esecutivo. Esecutivo che ieri si è fatto sentire niente meno che per bocca del suo capo, il presidente del Consiglio Mario Draghi. Che a margine del Consiglio europeo straordinario di, a specifica domanda sull’eventuale viaggio die sull’incontro con, ha risposto che «il governo è allineato coi partner del, intende proseguire su questa strada e non si fa spostare da queste cose». Ma è dal centrosinistra che arrivano gli attacchi più duri contro. «Ni chiediamo delle risposte - ha commentato il segretario del Pd,perché mentre la crisi era in corso c’erano trattative tra l’invasore russo e un partito di governo italiano: non è una vicenda che può terminare a tarallucci e vino». E se dalil comportamento del leader leghista viene definito «sconcertante», proprio tra grillini e leghisti potrebbe tuttavia aprirsi un fronte comune in vista delle comunicazioni diinil prossimo 21 giugno prima del Consiglio europeo. In quell’occasione infatti ilpresenterà una risoluzione per fermare l’invio di armi, e in molti prevedono che il presidente, potrebbe sfruttare l’occasione per sfilarsi dalla maggioranza. Che farà la? Più volteha detto che finora quelle di Salvini sulle armi sono state solo parole mentre adesso ha l’opportunità di passare ai fatti. Che, tradotto, significafuori dal governo. Fantapolitica, forse, ma magari anche l’occasione perdi tirarsi fuori dal guado in cui si è cacciato con l’affaire. Appuntamento afra tre settimane. Ne vedremo delle belle.