Il generale dell'Esercito Roberto Vannacci è indagato dalla procura di Roma in relazione ad alcune affermazioni contenute nel suo libro “Il mondo al contrario”. Nel fascicolo, avviato dai pm di piazzale Clodio dopo le denunce presentate nelle scorse settimane da alcune associazioni, si procede per istigazione all'odio razziale.

La notizia della nuova inchiesta arriva dopo l’indagine della procura militare per peculato e truffa in relazione alle spese durante l’incarico a Mosca. L’ispezione ministeriale contesta al generale indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all’auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati.

“Indagini che sono medaglie”, commenta la Lega in un comunicato. “Vecchi metodi del vecchio sistema. Avanti generale, avanti insieme, avanti Italia”. Già già ieri Salvini aveva parlato di giustizia ad orologeria per il generale, in quanto possibile candidato alle Europee. “A me farebbe molto piacere se fosse uno dei portabandiera della Lega nelle nostre battaglie di libertà, di democrazia, di civiltà – ha detto Salvini -. Se lo stimavo fino a ieri, lo stimo ancora di più oggi”