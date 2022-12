PHOTO



Oggi è il giorno dei ballottaggi in tutti i comuni in cui i candidati sindaco non hanno raggiunto la soglia del 50% più 1 dei voti nel primo turno del 10 giugno. In ballo c’è l’elezione di 14 primi cittadini di altrettanti capoluoghi di provincia. In Toscana si va al ballottaggio a Sienatra il candidato di centrosinistra Bruno Valentini ( 27,4% al primo turno) e Luigi De Mossi, 24,2%, candidato del centro destra. A Pisa il leghista Michele Conti si sfida con il candidato Pd Andrea Serfogli, che lo insegue 32% a 33%. A Massa si confrontano il candidato del centrosinistra Alessandro Volpi ( 33,9%) e Francesco Persiani del centro destra ( 28,2%).Al ballottaggio anche Imola, che avrà la prima sindaca donna tra la candidata M5S Manuela Sangiorgi ( 29%) e quella del Pd Carmen Cappello ( 42%). Ad Ancona, invece, si confrontano la sindaca uscente Valeria Mancinelli con il 48% e il candidato di centrodestra Stefano Tombolini ( 28%). In Sicilia, si vota aRagusa dopo cinque anni amministrati dai 5 stelle. Al ballottaggio sono arrivati il pentastellato Antonio Tringali ( 22%) e Giuseppe Cassì, appoggiato da Fratelli d’Italia e liste civiche ( 20,8%). A Messina si sfidano Dino Bramanti del centro destra, che ha ottenuto il 33,73% e Cateno De Luca, candidato di una lista civica. A Sondrio corrono il candidato del centro destra Marco Scaramellini ( 46,8%) contro NicolaGiugni del centro sinistracon il 36%. A Teramo si affrontano Giandonato Morra del centro destra( 34,6%) e Gianguido D’alberto del centro sinistra, 21%. A Terni il confronto è tra il candidato leghista Leonardo Latini ( 49,2%) e il candidato del Movimento Cinque Stelle, Thomas De Luca, con il 25%. Sfida tutta di centrodestra a Viterbo,tra Giovanni Maria ( 40,2%) e la candidata civica Chiara Frontini ( 17,6%). A Brindisi Roberto Cavalera del centro destra ( 34,7%) sfida Riccardo Rossi ( 23,5%), del centro sinistra. Ad Avellino è avanti il centrosinistra con Nello Pizza ( 42,9%) contro Vincenzo Ciampi del Movimento Cinque Stelle con il 20,2%. Ad Imperia, infine, l’ex ministro Claudio Scajola, sostenuto da liste civiche, conduce con il 35,3%, contro il candidato del centrodestra e suo ex delfino Luca Lanteri ( 28,7%).