Berlusconi Meloni leader centrodestra

Il "medico" Silvio Berlusconi darà una "pillola al giorno" agli italiani, in vista delle elezioni Politiche 2022. Il presidente di Forza Italia, nel suo programma, spiega come sarà il Governo di centrodestra. «La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l'oppressione fiscale, per combattere davvero l'evasione, per aumentare le entrate dello Stato. Se sei d'accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia». Nel frattempo, Giorgia Meloni, che qualora Fratelli d'Italia prendesse un voto in più di Lega e Forza Italia, verrebbe indicata quale premier della vincente coalizione di centrodestra, si dice «onorata» di tale investitura, in quanto sarebbe la prima donna a guidare il Governo italiano.