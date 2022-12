PHOTO



"Al momento non sono state individuate coperture per il decreto famiglia". La sentenza arriva direttamente dal ministro dell'economia Tria che, poche ore dopo il Cdm, fa sapere che non c'è spazio per la misura pro famiglie tanto cara ai 5Stelle. E proprio dai 5Stelle arrriva una replica decisamente stizzita: "È curioso che il ministro Tria parli diassenza di coperture per il decreto Famiglia - fanno sapere fonti vicine al ministro Di Maio - quando il miliardo èstato certificato anche dal presidente Inps, e ammetta poicandidamente che la Flat tax, così come proposta, si potrebbe invecefare, quando le coperture secondo i tecnici superano i 30 miliardi.Tra l’altro è lui il ministro dell’Economia, il miliardo per lefamiglie lo abbiamo trovato noi. Se non ha capito gli possiamospiegare come". Il ministro ha anche annunciato la fine degli 80 euro di Renzi «tecnicamente sonostati una decisione sbagliata, un provvedimento fatto male: risultanocome spesa e non come prelievo. Con una riforma fiscale verranno riassorbiti».