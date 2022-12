PHOTO



A Torino andranno al ballotaggio Piero Fassino (centrosinistra) e Chiara Appendino (M5S). Fassino ha ottenuto finora il 41,87% dei voti, Appendino il 30,82%, Morano (Lega-Fdi) l'8,39%.PARTITO DEMOCRATICO"Il voto di Torino ci vede saldamente in testa di dieci punti di vantaggio. Se il risultato finale conferma i dati attuali guardiamo con fiducia al ballottaggio e ci rivolgiamo con fiducia ai torinesi", è la prima dichiarazione del candidato e sindaco uscente Piero Fassino. "Da questo 40% partiamo - ha aggiunto Fassino - per affrontare il ballottaggio. Il voto non è sul governo, nè per ridefinire gli equilibri parlamentari, ci rivolgeremo ai torinesi per chi dovrà guidare la città". "E noi - ha detto ancora - chiederemo un voto per Torino, per non interrompere un percorso di innovazione che ci ha consentito di affrontare la crisi e preparare la città ad una ripresa". MOVIMENTO 5 STELLE"Non ci saranno poltrone in cambio di voti". Così Chiara Appendino, la candidata sindaco a Torino del Movimento 5 Stelle, ha risposto a chi le chiedeva di un possibile apparentamento con la Lega in vista del ballottaggio. "Abbiamo fatto una campagna sul territorio - ha aggiunto - e così faremo le prossime settimane. Continueremo a parlare di lavoro, lotta alla povertà, periferie, occupazione. Abbiamo già presentato la nostra giunta"."Beppe Grillo non l'ho ancora sentito, nei prossimi giorni pianificheremo la nostra strategia e valuteremo un suo eventuale coinvolgimento in vista del ballottaggio". Lo ha detto Chiara Appendino. "So che nel Movimento sono tutti con noi - ha concluso Appendino - e sono pronti a darci una mano per raggiungere un risultato storico"