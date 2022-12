PHOTO



I primi exit poll sulle elezioni regionali in Emilia Romagna fotografano una situazione altamente incerta e in Calabria. Nella roccaforte rossa, diventata determinante per al tenuta del governo Conte, è testa a testa tra il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini, dato tra il 47 e il 51% e Lucia Borgonzoni, scelta dal centrodestra per la guida della Regione che si attesta in una forbice tra il 44 e il 48%. Le prime proiezioni parlano di un distacco più ampio a favore di Bonaccini che sarebbe avanti di 4-6 punti percentuali. Se così fosse la spallata al governo da parte di Matteo Salvini finirebbe con un nulla di fatto e il governo Conte potrebbe ricevere un po' di ossigeno per ripartire. https://twitter.com/you_trend/status/1221553670870982662 In Calabria, sempre secondo gli exit poll del Consorzio Opinio per la Rai, invece la situazione è molta più netta con la candidata del centrodestra Jole Santelli (49-53%) nettamente in vantaggio nei confronti del rivale, Callipo (29-33%), ampiamente distaccato.