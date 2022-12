PHOTO



Dopo una giornata campale in cui la contestazione ha dilagato nelle strade di Roma e un lungo e ruvido incontro con il ministro dei Trasporti Graziano Delrio si è raggiunta un'intesa di massima tra il governo e i tassisti in agitazione da una settimana in decine di città italiane: "Se non ci sono violenza e minacce lavoriamo tutti assieme" ha detto Delrio all'uscita dell'incontro. In sostanza l'esecutivo non ritirerà il dl Milleproroghe ma si impegna a regolare entro un mese il settore del noleggio con conducente, dal canto loro le 21 sindacali che hanno indetto gli scioperi promettono di sospendere da subito la protesta e ripristinare il servizio pubblico. . "E' stato firmato da tutte le sigle presenti al tavolo l'appello del governo a concludere immediatamente le proteste e a riprendere il servizio pubblico" ha dichiarato il viceministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, al termine del tavolo con le associazioni di categoria.