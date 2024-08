Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, ha chiarito la situazione politica attuale, confermando l'unità del centrodestra e la stabilità del governo. "Il centrodestra rimane unito e il governo gode di buona salute", ha dichiarato Tajani in un'intervista al Corriere della Sera. Durante l'incontro tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, i leader hanno stabilito di incontrarsi nuovamente il 30 agosto per discutere delle priorità in vista della manovra economica.

Tajani ha elencato gli obiettivi principali per il prossimo anno: «Sicurezza, crescita economica e abbassamento del costo del denaro» rappresentano le priorità. Inoltre, il governo affronterà anche temi come le nomine Rai, la scelta del commissario europeo e le questioni legate alle carceri.

Sulla questione della cittadinanza, Tajani ha sottolineato che non si tratta di una priorità dell'agenda di governo. «Non c'è nulla di male nell'avere posizioni diverse su alcuni argomenti all'interno della coalizione. Questo dimostra forza, non debolezza, poiché amplia il campo dei potenziali elettori», ha spiegato. Tajani ha ribadito che, pur esistendo differenze di opinione su alcuni temi, il centrodestra resta saldo sui suoi principi fondamentali.

Il ministro ha infine sottolineato l'importanza di discutere proposte equilibrate con gli alleati prima di aprire il dialogo con altre forze politiche. «Il Parlamento avrà la possibilità di confrontarsi su temi così attuali», ha concluso.