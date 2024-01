Prima della scelta di un candidato è normale che ci sia un confronto: Forza Italia in Sardegna non ha un candidato da proporre quindi toccherà a Fratelli d'Italia e Lega trovare un'intesa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rtl 102.5. «Confermiamo il nostro sostegno a Cirio in Piemonte e Bardi in Basilicata. In Sardegna è una scelta che devono fare Fratelli d'Italia e la Lega ma sono sicuro che alla fine si farà una sintesi come abbiamo sempre fatto», ha aggiunto Tajani.

La presidente del Consiglio è libera di candidarsi alle elezioni europee: «Non è uno scandalo, è successo in passato, per dare un segno di attrattività della forza politica che si guida» ha aggiunto Tajani a Rtl 102.5. «Ne parleremo, ognuno ha la libertà di fare ciò che ritiene opportuno ma è bene coordinarsi, parlarne insieme prima», ha detto il ministro.