A tenere banco dovevano essere l’Ucraina, il Medioriente, l’intelligenza artificiale, la sfida con la Cina per il controllo dell’Indopacifico. E invece, nella prima giornata del G7 in corso a Borgo Egnazia a prendersi la scena è stata la polemica sull’aborto, dopo la volontà della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di evitare qualsiasi riferimento al tema nella dichiarazione finale dei leader, allo studio degli sherpa in queste ore.

L’interruzione di gravidanza al momento non compare nel testo, come invece era successo nella dichiarazione finale dello scorso G7 di Hiroshima, ma, riferiscono fonti diplomatiche, la questione non è ancora chiusa e occorrerà attendere le conclusioni del summit.

L’aborto è un diritto che verrà rivendicato come indifendibile e insostituibile ma secondo il governo era «indispensabile» trovare un modo per non urtare la sensibilità di papa Francesco, ospite domani quando per la prima volta un pontefice parteciperà ai lavori del G7. Dunque per mettere d’accordo tutti i grandi della Terra sì al principio, ma attenzione alla forma, anche se dallo staff del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato ribadito che il leader del mondo libero «non cederà su diritti e aborto».

Ma il tema è entrato di prepotenza nel dibattito politico italiano, con prese di posizione sia di esponenti di governo che dell’opposizione. «Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno» inserire nella bozza finale il tema dell’accesso effettivo e sicuro all’aborto, «se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile», ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione spot Azzurri su prodotti Dop Igp da Eataly, a Milano.

«Non sta a me commentare - ha sottolineato - se i presidenti delle grandi nazioni, capi di Stato e governo hanno scelto di non inserirlo nel documento, ci saranno buone ragioni per non farlo». Secondo Lollobrigida, «c’è libertà di esprimersi, di avere posizioni chiare e di fare scelte che siano condivise da tutti, le cose su cui si lavora a un G7 anche in confronto con altri stati sono quelle su cui si è d’accordo».

Sgomento da parte di Pd e M5S, con una dura presa di posizione delle senatrici dem. «Apprendiamo che la bozza finale delle conclusioni del G7 non include la parola aborto, ma fa solo riferimento in generale alla salute delle donne, anche riproduttiva. La questione per noi è: quale è stata la posizione portata e sostenuta dal governo italiano sull’aborto? - spiegano le parlamentari - Meloni lo chiarisca subito e con parole nette, perché è gravissimo e inaccettabile che la prima premier donna della storia repubblicana non abbia sostenuto un impegno sul diritto all’aborto sicuro ed effettivo, in un contesto internazionale tanto autorevole e influente. Oppure dobbiamo pensare, e la cosa sarebbe forse ancora più grave che, di fronte alla sua reticenza e al suo imbarazzo, per lei fanno fede le parole del ministro Lollobrigida?».

Per la pentastellata Sportiello l’esclusione dell’aborto da parte italiana è un fatto «gravissimo» mentre per la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella, «il governo italiano cerca di riposare indietro la storia». ‎