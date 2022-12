Mentre oggi inizia la diciannovesima legislatura della Repubblica Italiana,, che ritorna indopo tantissimi anni, ha un pensiero fisso:Quella legge che nel 2013 lo portò a decadere da Palazzo Madama per il processo sulla frode fiscale relativa a. Berlusconi, nove anni dopo, rischia di fare la stessa fine, se le cose dovessero rimanere così come sono ora. Infatti il presidente diha in corso ancora diversi processi. Tra questi vi è il processo “ Ruby Ter ”. A, la procura di Milano contesta di aver pagato le ragazze che avevano partecipato alle sue feste perché mentissero davanti ai magistrati sulla natura di quelle serate, ovvero presunte feste a sfondo sessuale. In linea teorica,compresa, il procedimento potrebbe chiudersi entro tre anni. In, aè accusato di aver pagato l'imprenditoreaffinché dichiarasse - come è accaduto - ai giudici che le feste che organizzava non erano incontri con prostitute. Ma «cene eleganti». La Cassazione, a tal proposito, ha condannato Tarantini per sfruttamento della prostituzione. A Roma , invece,è alla sbarra insieme a, il suo chansonnier di fiducia. La procura capitolina ritiene che il Cav abbia pagato il suo amico di vecchia data per mentire. Poi ci sono le indagini sulle stragi,, doveè inquisito in concorso con. Storie in passato già archiviate e ripescate dopo alcune dichiarazioni dei pentiti, tutte ancora da verificare.