Nel 44° anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato le 81 vittime del volo DC9. «La Repubblica fu profondamente segnata da quella tragedia». Mattarella ha poi rinnovato la sua solidarietà ai familiari delle vittime, lodandoli per la loro determinazione. «Non si sono arresi davanti a opacità, ostacoli e distorsioni. La loro opera, unita a quella di uomini dello Stato che hanno compiuto con capacità e dedizione il loro dovere, ha contribuito a diradare nebbie e a ricostruire lo scenario di quel tragico evento», ha dichiarato.

Sit-in organizzato dal Forum dell’indipendenza italiana e dall’Associazione Magnitudo per chiedere un’assunzione di responsabilità del Governo francese sula strage di Ustica - 2023

«La Repubblica non si stancherà di continuare a cercare e chiedere collaborazione anche ai Paesi amici per ricomporre pienamente quel che avvenne il 27 giugno 1980», ha sottolineato Mattarella. Il Presidente ha citato il Museo per la Memoria di Ustica aperto a Bologna come testimonianza degli sforzi compiuti per illuminare quel tragico evento.

Mattarella ha enfatizzato l'importanza della memoria per le nuove generazioni, affinché comprendano i valori di impegno civile. Ha concluso: «La memoria è trasmissione dei valori che sorreggono la dignità e la forza di una comunità».

Il presidente della Camera

«A 44 anni di distanza, il dolore si rinnova nel ricordo delle vittime della strage di Ustica, mentre il pensiero va alle loro famiglie, ai loro cari, alle comunità di appartenenza. La strada della verità e della giustizia non dovrà mai essere abbandonata, attuando tutte le iniziative indispensabili a fare luce su quanto accaduto. È questo il primo impegno che si deve a chi perse la vita in quel tragico giorno». Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Il ricordo del Pd

«La strage di Ustica resterà una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. A 44 anni dalla tragedia che costò la vita a 81 persone, gli inquirenti non sono ancora riusciti a dare un nome a chi ha abbattuto il Dc9 Itavia che il 27 giugno del 1980 viaggiava tra Bologna e Palermo». Lo scrive su X Enza Rando, responsabile Legalità della Segreteria Pd.

«In questa giornata di ricorrenza e ricordo - prosegue la senatrice dem - il mio pensiero va alle vittime e ai loro famigliari che si sono battuti in questi anni e ancora attendono piena verità e giustizia. Ancora oggi torniamo a chiedere di fare luce su questa tragico episodio che ha segnato la storia del nostro Paese».