«Incredibile, e inaccettabile, che il deputato di Fdi Pozzolo si sia rifiutato di fare il test della polvere da sparo. È stato lui a sparare? Si sta nascondendo dietro la immunita parlamentare? Il parlamento non è un posto per pistoleri che credono di essere nel far west. La leader di Fdi Meloni e il presidente Fontana prendano i provvedimenti più opportuni e urgenti'». Così il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo Pd in commissione Giustizia a Palazzo Madama.

La posizione di “Alleanza Verdi-Sinistra”

«La destra, in particolare Fratelli d'Italia, ha una vera e propria passione per le armi. Una passione che ha portato l'eurodeputato FdI Fiocchi a fare gli auguri di Natale ai lecchesi con un albero decorato con dei bossoli e cartucce di arma da fuoco, che peraltro produce la famiglia, il senatore Amidei a presentare, per poi ritirarla subito, una proposta di legge per dare la possibilità di sparare ai sedicenni e per la caccia libera. Infine, il Capodanno del sottosegretario Delmastro dove il deputato Pozzolo si è presentato con una pistola e ci è scappato il ferito. Pozzolo dice che non è stato lui a sparare alla festa del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, ma allora chi ha ferito uno dei presenti? Era un gioco di società dove ci si diverte passandosi una pistola finche' non spara? Oppure il gioco consisteva nel tirare fuori un'arma senza motivo tanto per vantarsene come una cosa bella da far vedere agli amici? Quel che è certo è che più di uno dovrà rispondere di questa ennesima dimostrazione di inadeguatezza. Ma soprattutto, anche questa volta Giorgia Meloni farà finta di niente?». Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.