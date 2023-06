Scontro in aula alla Camera questa mattina tra maggioranza e opposizione prima della ripresa dell'esame degli odg sul Dl Lavoro. Uno strascico del finale di seduta di ieri, quando nel corso dell'intervento di Aboubakar Soumahoro si sono levati brusii dai banchi della maggioranza. "Chiedo che nel resoconto stenografico, vi sia una descrizione qualitativa di ciò che è successo ieri in Aula. Non si può scimmiottare in quest'Aula. Non si può ululare in quest'Aula. Nel resoconto stenografico ci si limita a menzionare 'commenti': è generico rispetto alla gravità di ciò che è successo", ha detto questa mattina Soumahoro.

Già ieri sera, immediatamente dopo il suo intervento, Davide Faraone (Iv) aveva preso la parola per stigmatizzare questi comportamenti. "Tutte le volte che interviene il Parlamentare Soumahoro in aula, dai banchi della maggioranza, alcuni parlamentari, fanno partire cori da stadio, schiamazzi, ululati, simili a quelli che allo stadio vengono sanzionati come razzisti. Non è accettabile che il Parlamento, la casa della democrazia, possa accettare questi comportamenti". In molti tra i rappresentanti delle opposizioni hanno chiesto interventi più incisivi in questo senso da parte della Presidenza.

Roberto Giachetti, collega di partito di Faraone, prendendo la parola questa mattina subito dopo Soumahoro, ha affermato: "Non mi sono accorto di quanto è accaduto ieri. Ho ascoltato ora le parole dell'onorevole Soumahoro e penso che non possiamo limitarci a consentire che il collega lasci agli atti il fatto che il processo verbale - per com'è fatto, ovviamente, non per chi lo realizza - sia così sintetico, soprattutto perché noi, qualche giorno fa, abbiamo approvato un protocollo riguardo agli stadi e all'usanza che vige negli stadi di adottare atteggiamenti razzisti nei confronti delle persone".

Per Federico Cafiero de Raho (M5S), "dietro questi interventi si può leggere anche lontanamente una discriminazione razziale". Ma dalla maggioranza si sottolinea che accade spesso che quando un parlamentare parla, i suoi avversari mostrano disapprovazione o i suoi alleati mostrano apprezzamento. Deborah Bergamini (FI) sottolinea: "Ieri di razzismo non ce ne è stato, ma una contestazione. Secondo me, qualche volta succede che chi vuole vedere per forza il razzismo lo va a cercare anche dove non c'è e ieri non c'era". Il presidente di turno dell'Aula, sia ieri sera che questa mattina, Sergio Costa (M5S), spiega che si farà carico di riferire le istanze di Soumahoro "al presidente Fontana per le eventuali valutazioni che saranno prese sul caso".