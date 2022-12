PHOTO



E' la crescita economica dell'Italia l'argomento politico di gran lunga più dibattuto della settimana sui social. #CrescitaZero è stato l'hashtag più usato su Twitter con 14.722 conversazioni generate, non solo tra i temi politici, ma tra tutti i temi discussi. Più delle proteste dei cittadini di Torre Maura (12.974), ma soprattutto più di temi più leggeri e popolari come lo sport (#RomaNapoli e' stato twittato 11.267 volte) e #Masterchef nella settimana della finale (10.372). Mentre gli altri temi politici che hanno acceso i social sono stati nell'ordine: #LegittimaDifesa (12.100), #RevengePorn (7.627) e #FamigliaTradizionale (7.336). Una settimana che, tra l'altro, ha visto Matteo Salvini cedere lo scettro di politico più 'condiviso, in favore di Matteo Renzi e Laura Boldrini. E' quanto emerge da un'indagine condotta da AGI con KPI6 prendendo in considerazione la settimana tra giovedi' 28 marzo e giovedi' 4 aprile. E' infatti dell'ex presidente del consiglio il tweet più volte rilanciato sui social negli ultimi sette giorni. Il suo "Con noi +1,5%, con voi zero" ha raggiunto circa 3,4 milioni di utenti di Twitter ottenendo un terzo dei retweet totali sul tema (1.500). La 'replica' piu' incisiva e' arrivata dal leghista Claudio Borghi; suo il tweet che ha generato più impressioni positive tra i parlamentari di maggioranza (180 retweet, per un totale di 56.500 persone raggiunte) con la promessa che "Con la nuova Europa faremo la manovra in deficit". Quanto al tenore dei tweet degli utenti dei social sul tema (14.722 rilanciati 48 mila volte), circa il 45% esprime disapprovazione e preoccupazione per i dati sulla crescita, il 31% rabbia: un sentimento quasi totalmente negativo quindi. E se i temi dell'economia premiano Renzi, quelli della difesa delle donne e l'approvazione del revenge porn vedono spiccare i tweet di Laura Boldrini, che per la prima volta strappa a Salvini lo scettro di politico più rilanciato sui social. L'ex presidente della Camera affianca il leader della Lega anche sul podio di politico piu' menzionato, sancendo una popolarità che alcuni avevano cominciato a percepire e che anche i dati confermano: il suo tweet di risposta a Salvini, che l'aveva attaccata per la sua tarantella in piazza durante il congresso sulla famiglia, ha raggiunto 881mila persone per un totale di 691 retweet. Complice anche la sua popolarità tra le donne, che sono state circa il 90% degli utenti ad aver usato l'hashtag #WcfVerona. I temi accesi del congresso di Verona si sono riverberati sulle discussioni sui social, altrettanto accese e polarizzate: rabbia e disapprovazione e' il sentimento di due tweet su tre (rispettivamente 33,3 e 31,5 percento), seguiti da felicita' (10,2) e tristezza (9,3%).