Sondaggi Politiche 2022, le intenzioni di voto degli italiani

Sondaggi Politiche 2022, le coalizioni

Sondaggi Politiche 2022, c'è chi dice "meglio andare da soli"

primo partito davanti al. A 2 mesi esatti dalle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre, ecco il quadro secondo il sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend perdiffuso oggi dal canale all news, come riporta l'agenziasi attesta al 23,8%, ilal 22,5%, laregistra un 13,4% mentre ilscende sotto il 10% (9,8%). Forza Italia ottiene l’8,3%,il 4,9%,raggiunge il 4,2%,il 2,6%. Infine, ItalExit è al 2%, Italia Viva al l’1,8% e Articolo 1 – MDP all’1,6%.Per quanto riguarda le coalizioni, le intenzioni di voto indicano la coalizione distabilmente attorno al 45%, un risultato raggiungibile anche da una vasta coalizione di centrosinistra con ilche però non sembrerebbe essere gradita dagli elettori dei singoli partiti. La maggioranza degli elettori delvorrebbe che il partito andasse da solo (56,6%), e analogo discorso vale per ilrispetto all’alleanza col centro (50,4).C’è da rilevare che da parte dell’elettoratol’alleanza colè comunque l’opzione meno gradita (12,4%), meglio andare da soli (25,4%). Gli elettori diritengono per l’86% chepossa essere una buona Presidente del Consiglio. Nell’ipotesi di assenza di una maggioranza post voto, per gli italiani dovrebbe diventareil leader del primo partito (23,8%), una figura sostenuta da una larga maggioranza di unità nazionale (17,9%), Il leader del partito più votato all'interno della coalizione più votata (17,6%),, infine una figura sostenuta da alcuni partiti che non erano alleati alle elezioni per il 4,5%.