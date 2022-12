PHOTO



Movimento 5 Stelle in caduta libera e Lega al suo massimo. Il sondaggio pubblicato sabato dal Corriere della Sera punisce ancora un volta il movimento fondato da Beppe Grillo, che scende al 25,4%, e continua a premiare la Lega che tocca quota 35,8%. Il Pd si attesterebbe al 17,3%, FI al 7%. Sarebbero indecisi o astenuti più di 4 elettori su 10. I punti di difficoltà del Movimento sarebbero da ricercarsi nelle divisioni interne, nella grande trasversalità dell’ elettorato e nella complessità dei temi che Di Maio si trova a gestire. Mentre la Lega con un elettorato omogeneo e una forza mediatica inedita, sembrerebbe in grado di cogliere i sentimenti forti dell’ opinione pubblica. Premierebbero in particolare la linea della fermezza sui migranti e cattura di Cesare Battisti. Impressionante la sequenza leghista. Partita con un 17,4% a marzo, il movimento di Salvini ha toccato quota 30% a giugno, 34% a ottobre per attestarti quasi a quota 36% nell'ultimo rilevamente. Esattamente opposto la tendenza dei 5Stelle. Partiti da uno straordinario 32,7%, il Movimento di Grillo è sceso al 30% a settembre, periodo nel quale ha mostrato i primi scricchiolii, al 28% a novembre fino ad attestarsi al 25,4% attuale.