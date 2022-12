Nicola Fratoianni è stato eletto segretario di Sinistra italiana, il cui congresso fondativo si è concluso a Rimini. I delegati accreditati dalle assemblee di base erano 680, i voti espressi sono stati 563. Fratoianni ha ricevuto 503 voti. Contrari 32, astenuti 28. Dopo il ritiro, qualche settimana fa, del capogruppo alla Camera Arturo Scotto, che ha annunciato ieri il suo addio al partito, non si erano presentati altri candidati alla leadership. Pisano, 44 anni, Fratoianni è stato uno stretto collaboratore di Nichi Vendola, fra le altre cose come assessore della giunta regionale pugliese e poi come coordinatore di Sinistra ecologia e libertà.