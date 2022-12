PHOTO



"Con il dottor Guido Bertolaso abbiamo deciso di sostenere e fare nostra la candidatura dell'ingegner Alfio Marchini". Così in una nota di Forza Italia, in cui si spiega che "il nostro obbiettivo è vincere, per dare ai romani un governo della città all'altezza della capitale d'Italia". "Con la stessa generosità e spirito di servizio con cui Guido Bertolaso aveva messo da parte progetti molto importanti per candidarsi a sindaco - afferma Forza Italia -, oggi si è reso disponibile a ritirare la sua candidatura per convergere su quella nelle migliori condizioni per vincere. Per due volte, ha dimostrato grande responsabilità e amore per la città di Roma, che non dimenticheremo. D'altronde Roma e l'Italia avranno ancora bisogno di lui".Le reazioni"Siamo contenti della semplificazione del quadro politico a Roma. Ora ci aspettiamo la diretta e aperta convergenza di Alfio Marchini e di Forza Italia sul candidato del Pd e di Renzi, Roberto Giachetti", è il primo commento a caldo la candidata sindaco di Roma di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Critico anche il leghista Matteo Salvini: "Renzi e Casini chiamano e Berlusconi risponde. Continua l'incredibile balletto di Fi".Convinto invece anche Francesco Storace, che - ha fatto sapere - sta decidendo per il ritiro e di convergere anche lui su Marchini.Forza Italia"Oggi la situazione di Roma è drammatica, e bisogna adottare delle soluzioni urgenti: per noi è insopportabile assistere allo stato di progressivo declino che sta conducendo Roma al collasso definitivo. Abbiamo preso atto che per vincere occorre una proposta unitaria delle forze moderate e liberali, con un forte spirito civico: una risposta fuori dalle logiche di partito e dagli interessi dei partiti". "Non possiamo permettere che i romani si trovino a scegliere fra la continuità della disastrosa gestione del PD e l'avventurismo irresponsabile dei Cinque Stelle".