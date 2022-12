PHOTO



Andrea Mura ha rassegnato le proprie dimissioni da parlamentare della Repubblica, con una lettera indirizzata al Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Andrea Mura, accusato di aver fatto troppe assenze era stato espulso dal gruppo parlamentare dei Cinque Stelle ed era nel gruppo misto. Mura ha commentato così le sue dimissioni: “Ho portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane, partecipando alla stragrande maggioranza delle sedute della Camera. Sono stato espulso dal mio gruppo parlamentare senza essere nemmeno convocato, senza poter replicare alle accuse infamanti che mi sono state rivolte. Alla luce di tutto quello che è accaduto non ha alcun senso restare in Parlamento, senza poter incidere e senza poter portare avanti il progetto per cui sono stato eletto” . Per i capigruppo M5s di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli : "Il Movimento 5 Stelle da sempre si batte per il rispetto delle regole. E con Andrea Mura non abbiamo fatto sconti. Il suo "record" di assenze in Parlamento ci ha obbligati a espellerlo. Oggi, però, vogliamo ringraziare proprio Mura per essersi dimesso da parlamentare. Un importante gesto che abbiamo molto apprezzato", aggiungono prima di auspicare "che tutti i parlamentari 'assenteisti' delle altre forze politiche facciano immediatamente la stessa cosa". Ora le dimissioni che, secondo prassi, dovranno essere votate e approvate dall'Aula.