Il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione sul Libro bianco della difesa, contenente il piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen. La risoluzione è stata approvata con 419 voti a favore, su 669 votanti, 204 contrari e 46 astenuti. Si attendono ora i dettagli del voto - i cosiddetti voti nominali - per capire come si sono espressi i singoli eurodeputati.

Come previsto, in voto ha spaccato in due la delegazione dem all’Eurocamera. Dieci i deputati del Partito democratico che hanno votato sì, undici componenti che hanno optato per l’astensione. Tra gli altri partiti italiani, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno votato a favore, mentre Movimento 5 stelle, Lega e Alleanza verdi sinistra si sono espressi in maniera contraria. Tredici eurodeputati del Partito democratico, inoltre, hanno votato contro il paragrafo 68, che «accoglie» il piano ReArm Europe.

Gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, nel dettaglio, hanno votato a favore della risoluzione mentre si sono astenuti sulla risoluzione sull’Ucraina, in quanto non tiene conto delle novità delle scorse ore a Gedda. «Si è votato su una cosa che, dopo l’accordo a Gedda di ieri sera, non esiste più, come l’accesso alle immagini satellitari Usa all’Ucraina», afferma il capodelegazione Carlo Fidanza in conferenza stampa.

«L’Ue si trova in un momento di svolta in cui il mantenimento dello status quo non è più un’opzione di fronte alle minacce e agli attacchi alla sicurezza europea», affermano gli eurodeputati nella risoluzione. Nel testo, non vincolante, il Parlamento invita l’Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza. Ciò significa, secondo i deputati, rafforzare le relazioni con i paesi che condividono gli stessi principi.

Nella risoluzione, che rappresenta il contributo dei deputati al cosiddetto «libro bianco» sul futuro della difesa europea, che la Commissione e l’Alto rappresentante dovrebbero presentare la prossima settimana, Il Pe chiede misure concrete per avviare «sforzi realmente innovativi» e azioni «simili a quelle utilizzate in tempo di guerra». Il Parlamento sostiene il piano «ReArm Europe» proposto dalla Commissione, e chiede di verificare la possibilità di introdurre un sistema di obbligazioni europee per finanziare investimenti militari su larga scala e di fare ricorso ai «coronabond» inutilizzati, a integrazione del «ReArm Europe».

Inoltre, nel testo adottato si invita la Banca europea per gli investimenti (Bei) a investire più attivamente nell’industria europea della difesa grazie all’abolizione delle restrizioni al finanziamento della difesa, nonché alla possibilità di emettere debito a destinazione vincolata. Per raggiungere pace e stabilità in Europa, l’Ue deve sostenere l’Ucraina e diventare essa stessa più resiliente, ribadiscono i deputati. Nella risoluzione si afferma che l’Europa sta affrontando «la più profonda minaccia militare alla sua integrità territoriale dalla fine della guerra fredda» e si invitano i Paesi Ue, i partner internazionali e gli alleati della Nato a rimuovere tutte le restrizioni sull’uso dei sistemi d’arma occidentali forniti all’Ucraina contro obiettivi militari sul territorio russo. La Russia, sostenuta dai suoi alleati Bielorussia, Cina, Corea del Nord e Iran, rappresenta «la minaccia diretta e indiretta più significativa per l’Ue e la sua sicurezza», si afferma nel testo. I deputati sottolineano come le recenti dichiarazioni e azioni dell’amministrazione Trump abbiano aumentato le preoccupazioni sul futuro atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Russia, della Nato e della sicurezza europea. Inoltre, il PE condanna fermamente le minacce degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia. Alla luce di questo scenario, il Parlamento evidenzia che gli sforzi di difesa dell’UE «non possono rimanere di dimensioni limitate, frammentati in termini di portata e lenti quanto ai risultati». I deputati chiedono quindi maggiori sforzi non solo nel settore militare, ma anche in quello industriale, tecnologico e dell’intelligence.