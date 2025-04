«Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega. Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo sfruttamento, locali dedicati, nessun giudizio morale. Che ne pensate?». Matteo Salvini non perde tempo, e all’indomani della notizia sul nuovo codice Ateco ai “servizi sessuali” lancia un sondaggio sui suoi canali social.

Ma anche le risposte non tardano. “Avete dato il codice Ateco a un reato. Ci si pagano le tasse e si confessa lo sfruttamento allo stesso tempo”, scrive un utente. Mentre un altro puntualizza: “Lo scopo della legge Merlin è quello di abolire la regolamentazione della prostituzione, difendere la libertà personale di chi si prostituisce e pervenire ad una più efficace lotta nei confronti di ogni forma di parassitismo”. Si tratta dei due argomenti su cui sono si sono concentrare le polemiche esplose nelle ultime ore per la nuova classificazione Ateco 2025 entrata in vigore dal 1 gennaio, ovvero il numero con cui l’Istat classifica le attività economiche a fini statistici.

Al punto 96.99.92 sono citati i “Servizi di incontro ed eventi simili”. Il dettaglio elenca “attività connesse alla vita sociale, ad esempio accompagnatori e di accompagnatrici (escort)”, le agenzie “di incontro e matrimoniali” e poi la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali”, l’organizzazione di “eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”, e l’organizzazione di “incontri e altre attività di speed networking”.

La novità introdotta con il nuovo codice Ateco, dunque, dovrebbe far uscire una volta per tutte da quella zona grigia in cui è stata sempre rilegata la prostituzione, che di per sé in Italia non è reato. Il timore, è che si regolarizzino dal punto di vista fiscale anche attività che configurano lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione, che invece costituiscono reato e sono puniti con pene fino a otto anni. «La destra italiana è tutta Dio, Patria e Famiglia ma se deve incassare legittima anche la prostituzione. Tina Merlin si sta rivoltando nella tomba», dice la capogruppo Avs alla Camera, Luana Zanella.