Diventa virale il video del breve ma acceso alterco tra Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi ripreso dalle telecamere nell'aula del Senato, durante le operazioni di voto . L’ancora solo candidato alla presidenza del Senato di Fratelli d'Italia si avvicina al Cavaliere, che era seduto sui banchi del suo partito e, dopo un breve scambio, l’ex premier sbatte la penna sul banco in un gesto di stizza e e sbotta con un «vaffa...».«Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, Presidente!», scrive tuttavia Silvio Berlusconi sui social dopo che il video è diventato virale. «Ero vicino ad Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi quando i due stavano parlando e smentisco che il gesto di stizza di Berlusconi fosse rivolto verso La Russa, ma piuttosto riguardava la vicenda. Tanto è vero che dopo ha votato a favore di La Russa», racconta invece il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini.