Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha condiviso su X un aggiornamento riguardo la sua lettera inviata a Giorgia Meloni, contenuta nel suo libro «L'Influencer». Renzi ha spiegato che la lettera riguarda la vicenda legata all'Autogrill, una questione a cui la Premier ha risposto affermando che avrebbe preso le misure richieste e che avrebbe dato disposizioni per togliere il segreto di Stato. Renzi si chiede ora se Meloni manterrà la promessa, evidenziando che il segreto di Stato è una questione seria e non può essere usato per una vicenda come quella dell'autogrill.

Renzi in primo piano, Giorgia Meloni sullo sfondo (LAPRESSE)

Inoltre, Renzi ha criticato la gestione del governo sui Cpr (Centri di permanenza per i rimpatri), definendo come un «ennesimo bluff» le dichiarazioni secondo cui da oggi si potrebbero utilizzare i centri per i migranti per i Cpr. Il leader di Italia Viva ha spiegato che quando si è recato in Albania con il suo partito, ha constatato che c'erano già 144 posti previsti per i Cpr e ha sottolineato che la storia dei nuovi posti è una "balla" del governo. Renzi ha accusato l'esecutivo di «buttare soldi pubblici», facendo riferimento ai miliardi stanziati per la gestione dei migranti.

Renzi ha poi parlato anche di Europa, criticando la posizione del governo italiano. Ha dichiarato che l'Italia ha bisogno dell'Europa e che il governo di Meloni dovrebbe smetterla con i «tentennamenti» e lavorare per una Europa forte, soprattutto per evitare danni all'economia italiana, come nel caso dei dazi imposti dagli Stati Uniti, che rischiano di danneggiare l'industria vinicola italiana.

Renzi ha concluso il suo intervento ribadendo la necessità di un'Europa coesa e forte per il bene dell'Italia, invitando Meloni a mettere da parte i tentennamenti e a lavorare concretamente in questa direzione.