Scontro social tra Calenda e Fratoianni, l'intervento di Franceschini

Scontro social tra Calenda e Fratoianni, Di Maio attacca il leader di Azione

Scontro social tra, leader di Azione, e, segretario di Sinistra Italiana. La diatriba è andata in scena su Twitter. Sul tavolo, i patti con il Partito democratico in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. «Direi che abbiamo raggiunto un punto di chiarezza. Mi pare del tutto evidente che c’è una scelta netta da fare per il Partito Democratico che ha siglato un patto chiaro con noi che dice l’opposto», twitta Carlo Calenda, replicando a un messaggio di Fratoianni. «A queste condizioni per quanto ci concerne non c’è spazio per loro nella coalizione.. Adesso decida Enrico Letta », aggiunge Calenda nello scontro social. «Agenda Draghi? Non esiste. Lo ha detto Draghi stesso. Povero, deve correre in cartoleria a comprarsene un’altra. Noi intanto lavoriamo per un’Italia più giusta e più verde», aveva scrittosempre su Twitter.A riportare il sereno prova, con scarso successo,. «Fermatevi! Ci aspetta una sfida molto più grande dell’interesse dei nostri partiti: evitare chefinisca in mano a una destra sovranista e incapace. Per iniziarla e vincerla occorre rispettarci a vicenda e accettare le nostre diversità", scrive il ministro della. L'appello, a giudicare dalla replica di, non sortisce gli effetti sperati: «Dario, il terzismo allacon noi non funziona. Avete firmato un patto. Nato, rigassificatori, equilibrio di bilancio, revisione rdc, agenda Draghi. Dall’altro lato c’è una dichiarazione al minuto contro tutto questo. Chiarite. Punto».contro il leader di Azione. «Dopo essere partito dal "grande centro",è diventato un "gregario" della coalizione di centrosinistra», si legge in una nota del capo politico di Impegno Civico. «Di conseguenza, capisco le sue difficoltà a spiegare, anche ai nuovi arrivati del suo partito e al suo elettorato, che alla fine si candida nel centrosinistra. Sorprende, però, che alla fine proprio- che si innalza a paladino dell’anti-grillismo - nelle sue dichiarazioni e nei suoi tweet sia diventato il più estremista di tutti. Con questo atteggiamento sta solo disgregando la coalizione di centrosinistra prima ancora che si formi, facendo un regalo alle destre. Ovviamentepuò fare quello che vuole, ma con meno arroganza e più rispetto» conclude, capo politico di Impegno Civico.