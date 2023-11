"Confermiamo tutte le manifestazioni e le ore proclamate, e stiamo valutando l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari per tutelare questi diritti e fare in modo che la Costituzione sia applicata in tutte le sue parti". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della conferenza stampa indetta insieme al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sulla mobilitazione e sullo sciopero del 17 novembre. Per il settore dei trasporti, lo sciopero viene ridotto da otto a quattro ore, dalle 9 alle 13, in conseguenza della precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“Siamo di fronte a un attacco senza precedenti a un diritto fondamentale delle persone che lavorano, che è il diritto di sciopero”, ha aggiunto Landini. “Le nostre ragioni riguardano sì la legge di Bilancio, ma non sono solo proteste, ci sono richieste e proposte di cambiamento e riforme per il Paese che vanno oltre la manovra, che chiedono di mettere al centro i bisogni dei giovani, delle donne e dei lavoratori, e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci”. “Questo perché - ha spiegato Landini - siamo responsabili, e la precettazione mette a rischio i lavoratori che decidessero di mantenere lo sciopero così come proclamato di otto ore non solo dal punto delle sanzioni economiche ma anche penali”. Matteo Salvini da parte sua esprime “soddisfazione” per la riduzione dello sciopero: “Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero”, dice il Ministro dei Trasporti.