Eike Schmidt, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi ora alla guida del Museo e del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, è il candidato a sindaco di Firenze per il centrodestra. L'annuncio lo ha dato lo storico dell'arte tedesco con cittadinanza italiana questa mattina parlando con i giornalisti al termine di una passeggiata nel centro storico, vicino a Palazzo Vecchio, in via por Santa Maria, all'angolo con via Vacchereccia.

Queste le parole di Schmidt con cui ha dato l'annuncio: «Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio ma io sciolgo la riserva: mi candido a sindaco. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale. Oggi inizio anche con la parte pratica, con la costituzione del comitato elettorale».

«Da luglio dello scorso anno - ha detto Schmidt - quando è venuto fuori che il mio secondo mandato alla direzione degli Uffizi non era rinnovabile, c’erano dei fiorentini che mi fermano per strada incoraggiandomi a candidarmi a sindaco. Ho chiesto a loro cosa deve essere fatto meglio rispetto ad adesso e quali sono i loro problemi e ho raccolto nel tempo tutta una serie di osservazioni su problemi oltre a quelli che ho visto io in prima persona, sia nel centro che negli altri quartieri».

«Oggi stesso chiederò ai partiti di centrodestra di sostenere questa campagna elettorale e oggi inizio anche la parte pratica relativa al comitato elettorale. Ci sono almeno due gruppi di persone civiche che si sono trovate a lavorare e a formare una o due liste, si vedrà se si fondono insieme o meno – ha proseguito – Ho appuntamento anche con loro oggi per finalizzare la formazione di questa lista o di queste liste civiche e anche il programma, a cui già molti amici hanno lavorato con me nei ritagli di tempo in cui sono stato a Firenze».

Per il il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli è «un’ottima notizia per Firenze» e «una pessima notizia per la sinistra», mentre per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, «la candidatura di Eike Schmidt a sindaco di Firenze è un atto che rafforza lo spirito unitario dell'Europa».

«Siamo pienamente soddisfatti che Eike Schmidt abbia ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Firenze – affermano, in una nota congiunta, Luca Baroncini, Federico Bussolin ed Andrea Barabotti, rispettivamente segretario regionale, segretario provinciale fiorentino e deputato della Lega – Abbiamo la certezza che saprà interpretare al meglio le giuste necessità dei fiorentini, ormai stanchi da decenni di malgoverno della sinistra».

Soddisfatto anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha accolto con favore la notizia sui social.