«È molto grave l'attacco al Presidente della Repubblica, non si era mai visto un attacco così frontale per di più nel giorno della festa della Repubblica, addirittura evocando le dimissioni. Oggi Salvini cerca di attaccarsi sugli specchi ma ieri ha rincarato la dose, ed è grave la mancata presa di posizione della Meloni mentre un pezzo della sua maggioranza sferra un attacco così forte alla Presidenza della Repubblica». Così la segretaria dem Elly Schlein, ospite di Agorà su Rai3.

Salvini abbassa i toni

«Nessuna polemica col presidente Mattarella, che ha il il presidente ha il rispetto mio e della Lega». Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, questa mattina ad "Agorà" su Rai3. «Lo stesso rispetto non hanno - e questo era il tema - alcuni altri presidenti e leader che rischiano di trascinare l'Europa nella terza guerra mondiale», ha aggiunto Salvini.

Meloni in silenzio su Mattarella

«Sono convinta che si possa trovare una sintesi virtuosa tra Partito popolare europeo, Conservatori e altre forze politiche di destra». Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al 'Tempo'. Crede davvero possibile un governo europeo simile nella sostanza politica a quello che sostiene lei in Italia? «Se è possibile o no spetta solo ai cittadini europei determinarlo. Sono sempre di più gli europei consapevoli della necessità di una svolta decisa della Ue, ed è proprio chi crede veramente nell'unione dei popoli europei a essere deluso da quanto fatto da Bruxelles in questi anni», ha risposto.