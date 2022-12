«Posso dirvi che entro il 26 gennaio uscirà una data, che verrà stabilita dopo il 26 gennaio, in cui ci sarà un Congresso nazionale di noi rappresentanti Sardine. E probabilmente sarà una due giorni».

Lo anticipa Francesca Valentini Penotti, del movimento delle Sardine torinese, ospite ieri nella trasmissione Agorà di Rai Tre. «A livello regionale riconosce - siamo un pò divisi, nel senso che ogni regione pensa, giustamente, un pò per sè. In Piemonte avremo una sorta di congresso- riunione il 25 gennaio. Importante anche l’Emilia- Romagna: il 19 Sardina ospita Sardina che comprenderà il week- end tra il 18 ed il 19 gennaio».

Poi ci pensa Santori, il leader di fatto del movimento delle Sardine, il qualle chiarisce e approfondisce quanto rilevato dalla “collega”: Avevamo detto che dopo le elezioni in Calabria e in Emilia Romagna - ha spiegato Santori - si sarebbe aperta la terza fase. Quindi, probabilmente, ad inizio marzo faremo una due giorni di approfondimento. Non sarà un congresso nazionale in senso stretto, ma una iniziativa simile a quanto avvenuto a Roma allo Spin Time spalmata, questa volta, su 48 ore.

Quindi, una due giorni per continuare il dialogo partito nella Capitale».

L’obiettivo è consolidare le fondamenta sul piano nazionale. «Prima di questa due giorni ci sarà un contatto ancora più stretto con i vari referenti dei territori per capire le esigenze e le tematiche da approfondire». Tra i temi anche la definizione di una strategia in vista delle prossime elezioni in altre 6 regioni. «Questo non sarà il focus - ha precisato la sardina numero uno - ma bisogna stabilire una linea comune che ci tenga fuori dalla campagna elettorale ma, al tempo stesso, ci permetta di dare un messaggio ed un segnale continuando a combattere per quello su cui siamo nati».