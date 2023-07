Con 67 voti favorevoli e 111 contrari, il Senato non ha approvato la mozione di sfiducia individuale al ministro del Turismo Daniela Santanchè presentata dal M5S.

«È una bellissima giornata», ha commentato la ministra all’uscita dall’Aula. «Ho detto la verità, chi dice il contrario mente sapendo di mentire», aveva ribadito poco prima del voto.

«Respingiamo completamente questo tentativo di infangare e di screditare il lavoro del ministro Santanchè in quanto tale e di tutto il governo, pertanto voteremo convintamente contro questa mozione ribadendo la nostra fiducia al ministro Santanchè, a tutto il governo e al presidente del Consiglio», ha detto, intervenendo in aula, il capogruppo di Fdi al Senato Lucio Malan, mentre il dem Verini ha insistito sulle dimissioni. «Non chiediamo le dimissioni per questioni penali ma per motivi di opportunità – ha detto Verini – Non riusciamo a capacitarci che possiate votare contro la mozione di sfiducia, respingendola vi assumete una grave responsabilità, sarebbe stato meglio fare un passo indietro, che torniamo a chiederle di fare».

Sì anche da M5S e Avs, mentre Azione e Italia viva non hanno partecipato al voto. «Succede che nella aule c'è chi si alza inneggiando alla questione morale mentre nei corridoi si tratta per un caporedattore o per un direttore Rai – ha spiegato il capogruppo del terzo polo Enrico Borghi – Nel momento in cui il M5S trattava su alcune posizioni in Rai, presentava la sfiducia nei confronti del ministro Santanché: noi non ci iscriviamo a questa operazione e ci sottraiamo all'assist a favore di Meloni».