Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha espresso il suo parere favorevole riguardo alla vittoria di Donald Trump nelle elezioni statunitensi, dichiarando che questo risultato rappresenta una buona notizia per l’Italia e per il futuro delle nuove generazioni. Durante un’intervista a RTL 102.5, Salvini ha evidenziato la speranza che Trump possa tradurre le sue parole in fatti concreti, specialmente riguardo a temi di cruciale importanza come la pace e la stabilità in aree di conflitto, tra cui Israele e Ucraina. «La pace e la fine dei conflitti sono determinanti» ha sottolineato Salvini, con l’auspicio che nelle prossime settimane si possa vedere «la fine del tunnel».

Salvini ha anche ribadito il suo sostegno a temi come la lotta all'immigrazione clandestina, la riduzione delle tasse, il ritorno alle radici cristiane e la valorizzazione della libertà di pensiero. «Negli USA vincono buonsenso, passione e futuro!» ha commentato il leader della Lega, augurando buon lavoro al presidente Trump.

Le congratulazioni a Trump sono arrivate anche da altre personalità internazionali. Aleksandar Vucic, presidente della Serbia, ha espresso la volontà di collaborare con gli Stati Uniti per affrontare sfide importanti, mentre il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha definito il successo di Trump come «il più grande ritorno nella storia politica degli Stati Uniti» e ha lodato la vittoria come un evento necessario per il mondo.

Infine, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha riconosciuto la vittoria di Trump come un segnale chiaro. «Per l’Europa è il momento della sveglia» ha dichiarato Renzi, congratulandosi con il nuovo presidente degli Stati Uniti.