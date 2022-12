Il leader della Lega Nord in un'intervista al Corsera attacca la scelta di Berlusconi sulle amministrative della Capitale

"Si tengano Bertolaso, i suoi rom e i suoi topi". Getta benzina sul fuoco delle amministrative della Capitale, Matteo Salvini. In una intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega Nord attacca la scelta di Silvio Berlusconi di non lasciare il candidato Guido Bertolaso."È chiaro che se Forza Italia va avanti così, non ha un gran futuro... nonostante Silvio Berlusconi, che ci ha messo testa e cuore", ha detto Salvini.