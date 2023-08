“Il generale Vannacci è stato additato come un pericolo. Ma io me lo comprerò questo libro, perché prima di commentare e giudicare è giusto conoscere e capire. Leggerò il libro di questo generale che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il paese, la bandiera, i nostri ragazzi, che fece delle denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto a tanti militari. Mi rifiuto di pensare che in Italia esista un Grande fratello che ti dice: questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere”. È la difesa firmata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che dopo giorni di polemiche sul libro dell’ex capo della Folgore rimosso dall’incarico dice la sua durante una diretta sui canali social.

“Il generale va giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato o il suo lavoro, ma esprime i suoi pensieri poi penso che abbia tutto il dovere e il diritto di farlo. Mi cercherò qualche ora per leggere quello che molti, a cominciare da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e aver condannato senza averlo letto tutto. Si legge, poi potrò essere d'accordo, in disaccordo, parzialmente d'accordo però la condanna al rogo a mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole”.

A difendere il generale, tra gli altri, anche Vittorio Sgarbi e lo storico leader della destra sociale Gianni Alemanno. Mentre per Giovanni Donzelli, capo organizzazione di Fratelli d’Italia, “difendere la famiglia non è omofobia, è la Costituzione”. “Non entro nel merito. Se qualcuno si sente offeso ci sono gli organismi preposti - ribadisce il deputato -. Ma non spetta a me dare un timbro di bontà o no delle idee. Non è che dobbiamo fare gli agenti del politicamente corretto”. E sull’azione disciplinare avviata dal ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Ha fatto benissimo. Non so se ha letto o no il libro ma, rappresentando un ministero delicato, ha attivato un meccanismo previsto dalle procedure dell’esercito. In modo che si potesse verificare se ciò che ha fatto corrisponde alle regole militari oppure no. Prima di appartenere a un partito un ministro è un uomo delle istituzioni”.

“Si, siamo diversi, e molto”, scrive quindi su Twitter Crosetto. “Se il generale Vannacci avesse scritto un libro sostenendo tesi opposte a quelle che sostiene in questi, io mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, da Ministro. Chi mi attacca, da una parte o dall'altra, si sarebbe comportato all'opposto”.