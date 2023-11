«Oggi è l’ultima giornata in cui i sindacati possono rientrare nell’ambito della legge. Se oggi non tornano nel rispetto della legge, io faccio quello che la legge mi consente di fare: invitare a desistere a rispettare le regole. Se così non fosse si può partire entro la mezzanotte con la precettazione». Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.

«Il garante dice che si può scioperare ma chiede di limitare i disagi e le fasce orarie in alcuni servizi. Landini e gli altri hanno detto no e tirano dritto”, aggiunge Salvini, spiegando che la precettazione consente di “imporre per legge quello che il garante ha indicato: scioperare non per 24 ore ma per 4 ore».