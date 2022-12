PHOTO



"Mica cambiamo idea ogni quarto d ’ora come Renzi o i Cinque stelle...". Così il leader dellaLega, Matteo Salvini, in collegamento con Porta a porta risponde a chi gli chiede se indicherà ai senatori della Lega di votare anche in aula per l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti per la vicenda della nave Gregoretti. L'ex ministro dell'Interno è accusato di sequestro di persona e dopo il via libera in Giunta per le autorizzazioni, sarà il Parlamento a decidere se Salvini dovrà subire o no un processo.