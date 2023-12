«La nuova legge che abbiamo fortemente voluto e che abbiamo approvato come Lega dopo tanti tentativi ha aiutato tantissime persone, si limita però a chi si difende all'interno del proprio appartamento, del proprio negozio, della propria tabaccheria, del proprio ristorante, quindi sancisce il sacrosanto diritto alla difesa in caso di aggressione e di difesa all'interno delle mura. Adesso serve un ulteriore passo e come Lega abbiamo pronto il testo e spero che l'intera maggioranza sia d'accordo, per tutelare anche coloro che si difendono nelle immediate vicinanze". Così il vicepremier Matteo Salvini ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro ieri sera su Retequattro, parlando di legittima difesa e del caso del gioielliere di Cuneo.

Questa legge si farà nel 2024? «L'obiettivo è questo», risponde Salvini. «Anzitutto il mio abbraccio a Mario, con cui ci siamo scambiati gli auguri per Natale. So che hanno messo in piedi una raccolta fondi spontanea per sostenere le spese legali e i risarcimenti e umilmente farò anche la mia parte perché ritengo che sia una sentenza assolutamente ingiusta», ha detto inoltre, parlando di legittime difesa e del caso del gioielliere di Cuneo.