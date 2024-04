La polemica sulle parole del generale Vannacci in merito ai disabili «mi sembra una tempesta sul nulla: le sue parole sono state fraintese volutamente». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini su Rai Radio1. «Con il ministro leghista della scuola e con quello leghista per le disabilità abbiamo assunto 13 mila insegnanti di sostegno. Dobbiamo includere. Se ci sono disabilità gravissime vanno assistite, non basta però solo un insegnante di sostegno», ha spiegato.

Sempre a Rai Radio1, il segretario della Lega Matteo Salvini ha detto che «la decisione di candidare il generale Vannacci è "una scelta di libertà”. Se a sinistra candidano e hanno tutto il diritto di farlo una ragazza detenuta in un carcere straniero con accuse pesantissime non vedo perché un generale che ha combattuto con i suoi ragazzi, in Libano, in Iraq non si possa candidare", ha aggiunto.

Vannacci on the road

Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee, presenterà il suo libro "Il mondo al contrario" giovedì 2 maggio a Napoli. Lo annuncia Luigi Mercogliano, presidente per la Campania del comitato "Il mondo al contrario" che trae il suo nome dal titolo del libro scritto da Vannacci. La presentazione del libro si terrà giovedì 2 maggio alle ore 17 nel teatro del centro culturale "In arte Vesuvio". Interverranno alla presentazione con l’autore il presidente campano di "Mondo al contrario" Luigi Mercogliano, il giornalista Sergio Angrisano e lo scrittore Massimo Scalfati.