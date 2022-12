"Le parole di Fico mi fanno girare le scatole e sono un torto a chi ha sfilato oggi. C'è gente che rischia la vita per gli italiani. Di legalità ce ne è poca nei campi rom". Sembra proprio che il ministro dell'interno e leader leghista Matteo Salvini non abbia preso bene le parole del presidente delle Camera Fico che ha dedicato la festa della Repubblica a Rom e migranti. Ancora più dura la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Dopo Conte che rinuncia ai fucili per finanziare borse di studio per la pace e Trenta che destina la parata del 2 giugno all'inclusione, Fico dedica la Festa della repubblica italiana a "migranti e rom". Il M5S al governo è un'offesa per lo Stato, le Forze Armate e l'Italia intera!".