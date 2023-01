«Noi siamo per il sì alla certezza della pena, sono convinto che questo governo porrà rimedio ad alcuni errori, quanto meno di valutazione, fatti nei mesi e negli anni passati. Adesso se ti beccano in flagranza che stai rapinando o derubando ma non c'è la denuncia da parte della vittima uno torna a casa tranquillo è una follia, qualcuno evidentemente ha sottovalutato le conseguenze di quello che stava proponendo, ci stiamo lavorando con il ministro Nordio».

Lo ha detto il leader della Lega, vicepremier e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando dal palco della presentazione delle liste dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali.