Sarà un congresso ricco come mai prima di ospiti nazionali e internazionali, quello che prenderà il via oggi nel primo pomeriggio a Firenze per la Lega di Matteo Salvini. Un'occasione a lunga attesa dai quadri e dagli iscritti per una messa a punto su una linea politica che negli ultimi tempi è stata oggetto di più di una fibrillazione interna, ma che almeno a livello formale servirà a stabilizzare la leadership del segretario, che si presenta come candidato unico e nei fatti funzionerà da importante cassa di risonanza per le battaglie del vicepremier, ora più che mai legato alla contingenza politica. Il focus, inevitabilmente, sarà sull'atteggiamento che il nostro Paese dovrà avere rispetto alla politica protezionistica particolarmente aggressiva inaugurata dal presidente Usa Donald Trump, rispetto alla quale il Carroccio ha assunto una posizione diversa dagli alleati, chiedendo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di rompere gli indugi e trattare direttamente con Washington, sfilandosi così dal negoziato che condurrà l'Ue.

L'altro fronte su cui Salvini farà leva per rafforzare con efficacia la sua leadership sarà quello della solidarietà alla leader della destra francese e compagna neo gruppo dei Patrioti a Strasburgo Marine Le Pen, recentemente condannata all'ineleggibilità. La decisione dei giudici transalpini ha suscitato una levata di scudi a livello globale da parte di tutti i leader sovranisti, incluso il presidente Usa e il magnate Elon Musk, i quali hanno manifestato solidarietà alla fondatrice del Rassemblement National ipotizzando una macchinazione della magistratura liberale per ostacolare l'approdo al governo della destra francese. Un tema che si sovrappone quasi perfettamente a quello che fu alla base della kermesse di Pontida, lo scorso novembre, che in sostanza si trasformò in una grande manifestazione di solidarietà per il segretario, alle prese con la richiesta di condanna a 6 anni di carcere per la vicenda Open Arms. Anche in quell'occasione, furono numerosi i leader internazionali che inviarono messaggi video o vennero di persona a dare il proprio contributo. Molti di loro saranno a Firenze, di persona o a distanza: via Bellerio ha diffuso un elenco ancora non definitivo, che comprende, tra gli altri, il “delfino” di Le Pen Jordan Bardella, il presidente ungherese Viktor Orban, André Ventura, presidente di Chega; Santiago Abascal, presidente di Vox e presidente del Partito Patrioti per l'Europa e Geert Wilders, leader olandese del Pvv. Non si esclude, inoltre, un colpo di scena con un messaggio di Musk, ma la voce al momento non è confermata.

Non mancheranno presenze di rilievo sul versante italiano, oltre naturalmente alle delegazioni dei partiti alleati di governo: su tutti il ​​numero uno di Confindustria Emanuele Orsini, che verosimilmente interverrà sulla questione dei dazi. Tra l'altro, su questo tema Salvini dovrà dare risposte alle preoccupazioni degli imprenditori del Nord, che rischiano di essere fortemente penalizzati dalle tariffe imposte dagli Usa sull'export. Un altro fronte su cui il segretario è atteso è quello dell'autonomia, un dossier che ha visto arrestarsi il proprio cammino dopo i rilievi della Consulta e la richiesta al parlamento di riscrivere la legge Calderoli già approvata mesi fa. Lo stallo che si è creato ha suscitato un certo malumore nell'ala del partito maggiormente legato alla stagione federalista e bossiana, che non ha mancato in più di un'occasione di far presente la propria insoddisfazione, a partire dal ministro titolare del testo.