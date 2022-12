Salvini e il saluto "romano" di La Russa

La squadra di governo «la faremo insieme, siamo una squadra. Quindi ognuno ha le sue ambizioni , le sue aspirazioni legittime, aspettiamo il voto degli italiani e poi la squadra la costruiamo insieme. Non ci sono donne o uomini soli al comando, la squadra si costruisce insieme». A dirlo è il segretario della Lega , nel corso di un punto stampa a, rispondendo a chi gli chiedeva delle dichiarazioni disulla squadra di un eventuale governo di centrodestra.. Sicuramente se la poteva risparmiare, il governatore Fontana farà sue scelte mi sembra veramente qualcosa di cui l’Italia non ha bisogno» dice, rispondendo a chi gli chiedeva se l’assessore regionale,, dovesse dimettersi dopo l’apertura di un indagine conoscitiva per il saluto romano fatto durante un funerale. «Quando uno va in chiesa prega, stringe la mano nel segno della pace, e non il alza braccio teso. Questo mi sembra evidente», aggiunge Matteo Salvini. E a chi gli chiedeva se suggerirà al governatore Fontana di far dimettere La Russa,ha concluso: «Sono per le autonomie, quindi lascio che sindaci e governatori scelgano».