Che “piovesse”, visto il suo passato anche recente, Salvini poteva aspettarselo. Ma che “diluviasse”, forse non lo avrebbero immaginato nemmeno i suoi consiglieri più prudenti. E invece è diluviato. E forte. «Io non la ricevo, perché non ho alcun rispetto per lei». Con queste parole infatti, sindaco della città polacca di, al confine con l’Ucraina, ha “accolto” oggi il leader della Lega nel corso della sua visita nei luoghi d’arrivo dei rifugiati. I due erano pronti per un punto stampa quando, inaspettatamente, il primo cittadino ha preso la parola e davanti ai microfoni ha rinfacciato ai suoi trascorsi filorussi e filoputiniani dichiarati fino a poco tempo fa, tanto da tirare fuori dal giubbottoche il numero uno del Carroccio sfoggiò durante una vista a Mosca. «Venga con me al confine a condannarlo», ha detto il sindaco riferendosi al presidente russo, con notevole disappunto di Salvini. Già dalle prime battute l’ex ministro dell’Interno, grazie alla traduzione dello staff al suo seguito, aveva intuito dove Bakun volesse andare a parare, rispondendo con una faccia visibilmente contrariata e irritata. Quando poi il sindaco ha mostrato la maglietta, Salvini ha provato a contrattaccare, si è avvicinato a uno dei microfoni e cercando di interromperlo ha spiegato di essere lì «per portare aiuto ai rifugiati, ai bambini, alle mamme e ai papà» e per «cercare la pace». Ma ormai era troppo tardi.Bakun ha appoggiato la maglietta sopra i microfoni e se ne è andato, non lasciando a Salvini altra possibilità se non quella di andarsene anche lui, ma dalla parte opposta. Ma non è finita, perché pochi secondi dopo il leader della Lega è stato contestato da alcuni italiani presenti sul posto, al grido di «buffone» e «pagliaccio». Non raccogliendo la provocazione, Salvini ha augurato «buon lavoro» e ha proseguito il percorso. Che lo ha poi portato a visitare un centro per rifugiati a Kijowska, a una manciata di chilometri dal confine con l’Ucraina, dal quale oggi partirà un pullman con cinquanta persone diretto in Italia. Ma della sortita polacca del Capitano resterà soprattutto la strigliata di Bakun, degna di una delle migliori puntate di Boris. Chi di felpa perisce, di maglietta perisce.