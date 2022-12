PHOTO



[embed]https://www.facebook.com/salviniofficial/videos/2394029607339419/[/embed] «Questa è l'Italia che vincerà». Così si rivolge Matteo Salvini ai sostenitori della Lega in raduno a Pontida. «Qua non ci sono poltronari, ma donne e uomini con valori. Siate determinati e coraggiosi ma pazienti - ha detto - Sfideremo traditori chiusi nei palazzi. Non andremo mai con il Pd finché campiamo, neanche per mille poltrone». «Su Di Maio non cambio idea, è un amico anche se cambia fronte. Ma non condivido le sue scelte: mi spiace vedere che l'evoluzione dei 5 stelle si trasformi nel cappello in mano in Umbria per una poltrona». Poi avverte: «mettetevi con chi volete tanto il popolo vi manda a casa. Preferisco cedere ai traditori 7 ministeri oggi perché ce li riprenderemo tra qualche mese con gli interessi». E torna sulle promesse non mantenute. Una flat tax al 15% «per chi lavora e per chi crea lavoro: sarà il primo provvedimento della Lega quando tornerà al governo - ha sottolineato - Se proveranno ad aumentare le tasse sulla casa dovranno passare sui nostri copri: la casa è sacra e non si tocca».