In un clima surreale e intonando "Bella Ciao", Sandro Ruotolo ha festeggiato la vittoria nelle elezioni suppletive di Napoli per il seggio al Senato. Ruotolo ha vinto con una lista di sinistra che metteva assieme, tra gli altri, Pd e il movimento Dema del sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il quale ha sottolineato che si è trattato di un "voto contro il sovranismo ed il populismo di una destra estrema a trazione leghista. Questo è il nostro canto: 'O partigiano portami via... Anche se affluenza bassissima alle urne è una nostra grande vittoria,insieme a chi ha ritenuto di puntare su un uomo perbene che unisce e non divide. Sconfitta la destra. Ruotolo porterà al Senato la Napoli autonoma e fiera di questi anni. Un baffo antifascista!". Ruotolo ha ottenuto il 48,45% dei voti, seguito dal candidato di centrodestra Salvatore Guangi(24,06%), Luigi Napolitano del M5S (22,47%). Molto bassa l'affluenza che si è fermata al 9,52% per un totale di 34mila votanti su 357.299 elettori. Ruotolo prenderà il posto del senatore scomparso del M5S Franco Ortolani.