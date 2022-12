PHOTO

Rosato

«Ad oggi non c’è più la fiducia tra la maggioranza e il premier. Il premier l’ha sciupata. Bisogna ricostruirla». A dirlo è Ettore Rosato, vicepresidente Camera e coordinatore Italia Viva che intervistato da Sky Tg24, ha precisato: «Questo problema o lo risolve il premier o per noi questo governo è finito». Anche «gli altri partner di governo sono d’accordo con noi - ha aggiunto Rosato. Anche i ministri del M5s non hanno apprezzato che il premier non abbia discusso con nessuno» l’utilizzo dei fondi del Recovery fund, di fatto ha «commissariato» il dossier «comunicandolo alle 2 di notte e pretendendo che il cdm lo approvasse alle 9 di mattina». «La pandemia non si è fermata, l’Italia ha il tasso di mortalità più alti in Europa. Non siamo un modello per il mondo come qualcuno ha detto o sosteneva qualche mese fa, ma abbiamo problemi di gestione», è la stoccata (senza nominarlo) al premier Giuseppe Conte. «Noi ora siamo preoccupati per le vaccinazioni anti-Covid, non siamo riusciti a gestire quelle anti-influenzale...», ha aggiunto Rosato. «C’è un problema di trasparenza, e noi di Iv non sosterremo mai un governo non trasparente - ha spiegato - Il ministro Amendola dice che non c’è nessuna Spectre? Sono contento, ma i progetti del Recovery fund sono secretati. Come si chiede a un ministro di approvare progetti secretati? È arroganza. C’è un’azione di un governo non trasparente che noi non sosterremo mai. Abbiamo fatto tante task force e stati generali inutili: c’è stato tempo perso». Complice «la pandemia, Conte ha accumulato un potere che nessun premier ha avuto prima di lui». Ora «serve collegialità, non un uomo solo al comando. Questo paese non li ha mai sopportati gli uomini soli al comando», ha concluso il coordinatore di Italia Viva.