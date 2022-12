PHOTO



Mimmo Lucano torna a Riace e riabbraccia il padre di 92 anni, che non vedeva da 7 mesi.E' tornato il tempo necessario per votare senza intrattenersi oltre, come autorizzato dal tribunale di Locri. Su Lucano infatti pende ancora il divieto di dimora nell’ambito dell’inchiesta Xenia, in cui è imputato nel processo che inizierà il prossimo 11 giugno. Grazie alla collega Simona Musco per il video e la foto.