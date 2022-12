PHOTO



«Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no». Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. «Penso che tornerà indietro. È stato nominato presidente del Consiglio dei ministri dopo che un anno e mezzo fa abbiamo effettuato un'operazione in Parlamento contro Salvini. Ed è stata una bellissima operazione perché, tra l'altro, il Movimento 5 Stelle, che era contro l'Europa, oggi è europeista e cerca di entrare nel gruppo di Emmanuel Macron. Questo è un capolavoro tattico - ha sottolineato Renzi -. Il presidente del Consiglio ha lavorato per fermare la pandemia. E in alcune cose ha fatto meglio che in altre. Ma non si può accettare che in nome dell'emergenza, a 10 mesi dal suo insorgere, si arroghi tutti i poteri dello Stato per spendere quei 200 miliardi. Non abbiamo rimosso Salvini per questo». Renzi ha annunciato, dunque, che farà cadere il governo se Conte non farà un passo indietro. «Questa non è una questione di poltrone, come mi è stato offerto. Non posso accettarlo. Il meccanismo per discutere le regole istituzionali non può essere compensato da un piccolo accordo. Italia Viva è un piccolo partito, ma noi siamo decisivi per il Governo. Se Conte vuole pieni poteri come richiesto da Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo». Renzi tira in ballo anche gli altri alleati di governo. «Molti di coloro che prendono le distanze da me in pubblico ammettono in privato che le nostre critiche sono giuste e autentiche - spiega -. Quindi spero che Conte si fermi. È lui che ora sta andando nella direzione opposta. Se riacquisti lucidità, ferma questo assurdo provvedimento, siamo pronti a ragionare in merito. Abbiamo 200 miliardi di euro, ma non sappiamo chi ha deciso come spenderli. È apparso un solo documento che dice cose come: "Per il turismo, 3,2 miliardi di euro". Il turismo è fondamentale per l'Italia. I nostri amici spagnoli saranno felici se investiamo solo quella cifra. Ma è assurdo che un Paese come il nostro, con il patrimonio culturale e la capacità di attrarre visitatori, investa l'1,5% di questi fondi in questo settore. Ma chi ha deciso questa follia? E questa è solo una parte». Nessuna discussione sul punto in Consiglio dei ministri, denuncia il leader di IV. «Non hanno parlato con i sindaci, con i sindacati, con i datori di lavoro, con il terzo settore ... È come se avessero perso la testa. Un tecnico di Palazzo Chigi ha deciso di notte come spendere 200 miliardi, che sono la nostra ultima grande occasione per pensare al futuro dei nostri figli», aggiunge. «Non posso accettare che qualcuno nel mio paese cerchi di rivendicare pieni poteri. Quando Salvini ci ha provato, mi sono alzato in Parlamento e ho detto "no". Ora, non farò qualcosa di diverso - sottolinea -. Salvini lo ha fatto in costume da bagno e con un mojito in mano e Conte, con giacca e cravatta in un ufficio. Non accetterò posizioni in cambio del nostro sostegno, non sarò ministro. Devi fermarsi, scusarsi e ricominciare». L'ideale, per Renzi, sarebbe andare avanti con questa maggioranza e questo governo. Ma non a qualsiasi prezzo. «Deve essere molto chiaro con i 200 miliardi del Recovery Fund», conclude.