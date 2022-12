PHOTO

Renzi Meloni premier

«Io mi auguro, e penso che andrà a finire che Draghi faccia prevalere il senso delle istituzioni. Secondo me alla fine la cosa importante è che Draghi mercoledì sia ancora saldamente in sella, che il finale sia: Draghi torna a Chigi e Conte torna a casa». Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a L’aria che tira Estate, su La7. «Dentro il M5s c’è uno psicodramma. All’interno del gruppo della Camera stanno litigando tra di loro perché i capigruppo vorrebbero iniziare dalla Camera (con le comunicazioni di Draghi al Parlamento di mercoledì prossimo ndr). Ma il finale è lo stesso: Draghi torna a Palazzo Chigi, Conte va a casa» ha ribadito Renzi. La richiesta di iniziare da Montecitorio è, secondo Renzi, vuol dire che «c’è il capogruppo dei grillini che si sta spostando. Si chiama Crippa». «Nel Pd qualcuno dica "anche basta con "sto Conte"". Il Pd e M5s devono capire che il campo largo è un campo allagato, che non c’è più. Secondo me Salvini e Berlusconi sono più vicini a fare una lista unica».