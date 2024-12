Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un'intervista a Repubblica si sofferma sulla crisi politica in Francia, delineando il possibile declino del macronismo entro il 2027. Tuttavia, Renzi difende il presidente francese Emmanuel Macron, elogiandolo per aver impedito per due volte l'ascesa di Marine Le Pen: «La storia sarà gentile con Macron».

Un sistema politico in crisi

Renzi riconosce che Macron ha commesso un azzardo sciogliendo il Parlamento, ma sottolinea due fattori inattesi: il sostegno dei socialisti a Mélenchon e l'alleanza tra destra e sinistra contro il governo. «Macron deve rimanere al suo posto per evitare che Le Pen conquisti la Francia», aggiunge.

Le sfide del centro politico

Secondo Renzi, il centro è in crisi in tutta Europa: «Oggi si vince al centro, ma non vince il centro. Chi raccoglie i consensi dei moderati, come Trump, prevale». In Italia, l'ex premier osserva come questa tendenza sia evidente dal referendum del 2016, quando destra e sinistra si allearono contro di lui.

Lezioni dall’Italia e prospettive future

Renzi suggerisce che la Francia potrebbe beneficiare dell’expertise italiana nella gestione delle crisi politiche. Mentre critica la debolezza della Francia e della Germania, si dice fiducioso che il prossimo governo tedesco, guidato dalla CDU, possa uscire dalla crisi.